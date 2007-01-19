Янукович і Мороз попрощались у Харкові з Кушнарьовим

Сьогодні до Харкова прибули прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ для участі в жалобних заходах у зв’язку зі смертю народного депутата Євгена Кушнарьова.

Як передає кореспондент УНІАН, високопосадовці відвідали Харківський оперний театр, де у даний час проходить громадянська панахида за Є.Кушнарьовим.

У ці хвилини до труни покійного підходять попрощатися народні депутати, члени уряду, представники місцевої влади, харків’яни.

Зокрема, на церемонії присутні колишній Президент України Леонід КУЧМА, Надзвичайний та Повноважний Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, Надзвичайний та Повноважний Посол Грузії в Україні Грігол КАТАМАДЗЕ, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Росії Олег ДЬОМІН, Київській міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.