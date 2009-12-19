Ющенко: хто любить мед більше за бджіл, не матиме ні бджіл, ні меду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за український мед, українські можливості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з жителями Вінниці.

Разом із тим Президент захоплено розповів про своє хобі. В.ЮЩЕНКО нагадав, що мед з його пасіки багато разів перемагав на міжнародних конкурсах.

“Світ відкриває український мед, українські можливості”, - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що Україна посідає четверте місце у світі за виробництвом меду, але раніше не популяризувала його за кордоном.

“Хто любить мед більше ніж бджіл, не буде мати ні бджіл, ні меду. Хто любить більше ковбасу, ніж Україну, не буде мати ні України, ні ковбаси. Так любімо бджіл, любімо Україну”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Глава Секретаріату Президента, голова політради «Нашої України» Віра УЛЬЯНЧЕНКО розповіла, що нещодавно пасічник з містечка Жовква прислав Президентові записку з підказкою, що варто відповідати на кепкування з приводу бджільництва: «Та людина, яка любить мед більше, ніж бджіл, ніколи не матиме меду». «На мою думку, це справедливе зауваження - людина, яка більше любить ковбасу, ніж свободу, ніколи не матиме ні свободи, ні України», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона зауважила, що більшість політиків – «мисливці, вбивають звірів, і з цього ніхто не глузує! Або хтось любить їздити на сафарі, і це вважається нормальним, «класним» захопленням». Водночас В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що Президент своїми захопленнями повертає нас до наших історичних витоків. «Бджільництво, гончарство - споконвіків шляхетна українська праця», - підкреслила «нашоукраїнка».

Також вона відзначила, що В.ЮЩЕНКО багато працює на землі і залучає до фізичної праці і дітей, і дорослих.