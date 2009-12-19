Литвин просить не мотати з нього душу дурними звинуваченнями
"На кожен чих реагувати не збираюся"
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не має ніякого відношення до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер.
Він підкреслив: «Я не мав і не маю ніякого відношення до цієї величезної авантюри, яка обернулася трагедією не тільки для конкретної людини, для сім`ї, а й великим провалом та ізоляцією для України».
Він підкреслив, що не збирається реагувати на звинувачення екс-майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА з цього приводу. Він підкреслив, що «є рішення суду, яке треба виконувати, а на кожен чих я не збираюся реагувати».
В.ЛИТВІН також додав, що «якщо випускають з такими звинуваченнями (йдеться про М.МЕЛЬНИЧЕНКА – УНІАН), то це означає, що в мене росте підтримка людей».
В.ЛИТВИН підкреслив, що слідство має відповісти на ряд запитань, зокрема за чиїм дорученням і за чиєю підтримкою здійснювався негласний контроль за кабінетом Президента України, де проводяться експертизи плівок і «за чиєю установкою і хто їх монтував».
В.ЛИТВИН підкреслив, що «на всі ці запитання має дати відповідь слідство і не варто з людини мотати душу цими дурними бездоказовими звинуваченнями».
Відповідаючи на запитання, чи правда, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО, як заявила прес-секретар В.ЛИТВИНА Ольга ЧОРНА, звертався в їхній штаб з пропозицією проплатити гроші за мовчання, глава ВР заявив, що він не збирається «займатися цією мишачою метушнею».
У той же час додав, «ми заявляємо тільки те, що відповідає істині».