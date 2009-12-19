Литвин просить не мотати з нього душу дурними звинуваченнями

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не має ніякого відношення до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер.

Він підкреслив: «Я не мав і не маю ніякого відношення до цієї величезної авантюри, яка обернулася трагедією не тільки для конкретної людини, для сім`ї, а й великим провалом та ізоляцією для України».

Він підкреслив, що не збирається реагувати на звинувачення екс-майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА з цього приводу. Він підкреслив, що «є рішення суду, яке треба виконувати, а на кожен чих я не збираюся реагувати».

В.ЛИТВІН також додав, що «якщо випускають з такими звинуваченнями (йдеться про М.МЕЛЬНИЧЕНКА – УНІАН), то це означає, що в мене росте підтримка людей».

В.ЛИТВИН підкреслив, що слідство має відповісти на ряд запитань, зокрема за чиїм дорученням і за чиєю підтримкою здійснювався негласний контроль за кабінетом Президента України, де проводяться експертизи плівок і «за чиєю установкою і хто їх монтував».

В.ЛИТВИН підкреслив, що «на всі ці запитання має дати відповідь слідство і не варто з людини мотати душу цими дурними бездоказовими звинуваченнями».

Відповідаючи на запитання, чи правда, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО, як заявила прес-секретар В.ЛИТВИНА Ольга ЧОРНА, звертався в їхній штаб з пропозицією проплатити гроші за мовчання, глава ВР заявив, що він не збирається «займатися цією мишачою метушнею».

У той же час додав, «ми заявляємо тільки те, що відповідає істині».