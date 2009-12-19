Тимошенко розказала, з якими політиками готова співпрацювати

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО готова запрошувати до співпраці політиків, які не порушують головних цінностей.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні на телеканалі "Україна", відповідаючи на запитання щодо її співпраці з екс-главою адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ Віктором МЕДВЕДЧУКОМ.

"На певних етапах життя країною керують Президент, прем’єр, і люди, які розставлені по посадах. Кожна команда підбирає тих людей, які здатні виконати ті чи інші завдання. Я ще раз хочу сказати, що наша команда представлена в парламенті, представлена в уряді. Але я буду будувати співпрацю з усіма людьми, які зможуть розбудовувати Україну і з кожною людиною, яка може внести позитивну лепту", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На друге уточнююче запитання журналіста "в тому числі і з МЕДВЕДЧУКОМ?" прем’єр відповіла: "Я, як лідер, буду спиратися на тих людей, які в той чи інший час зможуть принести Україні найбільшу користь, але не порушуючи головних цінностей, головних стратегій, а саме головне того, у що я вірю: в Україну, яка буде мати політику з честю. І тут моя позиція буде незмінною".

Коли журналіст в черговий раз запитав прем’єра, як вона може довіряти людині, яка писала "темники", Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: "Ви ж журналіст, і знаєте, що деякі партії теж пишуть темники. І роблять це більш професійно і якісно. Я, якщо буду дійсно обрана народом Президентом, не дозволю жодного темника, жодного тиску олігархії на журналістику, і жодного обмеження журналістів в чесних вільних можливостях висловлювати свою думку, так я к є зараз".