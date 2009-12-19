Гриценко: досить повзати на колінах у Москві

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, переконаний, що Президент та прем’єр не повинні на колінах випрошувати низьку ціну газу для олігархів

Як повідомляє прес-служба політика, про це А.ГРИЦЕНКО заявив в ефірі телеканалу українського бізнес-каналу.

За його словами, Україна має надлишок енергоресурсів і у найближчому майбутньому може відмовитися від закупівлі газу ззовні.

Він переконаний у необхідності провести об’єктивну ревізію газодобувної галузі та “відповісти на питання: хто, де, який обсяг газу добуває і кому продає”.

«На нас очікує море відкриттів», - прогнозує А.ГРИЦЕНКО і вважає, що власного газу, разом з тим, що Україна може отримувати як плату за транзит через свою ГТС, цілком вистачить для покриття потреб держави.

При цьому А.ГРИЦЕНКО закликає припинити «повзати на колінах у Москві чи іншій столиці Президенту та прем’єру, домовляючись про ціну газу для приватного бізнесу».

Він поінформував, що обсяг власного газу в Україні становить більш як 20 млрд. кубометрів, а також зазначив важливість розвідки та використання газових запасів на морських шельфах.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО нагадав про втрачені обсяги газу, що їх отримувала Україна від Росії як плату за транзит: «Я хочу нагадати, що у 2004-2005 роках ми отримували в наш баланс за транзит додатково 24-25 мільярдів кубометрів газу. Але, починаючи з 2006 року, ми почали отримувати 8-9 мільярдів».

А.ГРИЦЕНКО пропонує помножити ці втрачені можливості на ціну газу й підрахувати, «скільки коштувало нашій державі допущення на внутрішній ринок РосУкрЕнерго та УкрГазЕнерго».

Це питання, переконаний А.ГРИЦЕНКО, має стати предметом для розслідування у правоохоронних органах, адже «до цих компаній мали відношення конкретні люди на високих державних посадах, прізвища яких відомі».

При цьому А.ГРИЦЕНКО очікує, що після виборів Генпрокуратура та СБУ дасть належну правову оцінку подіям в газовій сфері, а новообраний глава держави – всебічно сприятиме цьому процесу.