Гриценко знає, що ПР і БЮТ вже купують виборців светрами і флешками

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає від правоохоронних органів вжити заходів із протидії підкупу виборців деякими політичними силами напередодні святкування Нового року.

“Я вимагаю від керівників правоохоронних органів, Генпрокуратури, СБУ, Міністерства внутрішніх справ та Центрвиборчкому зупинити передвиборчу політичну корупцію і підкуп виборців, який вже розпочався”, - заявив він на прес-конференції у Білій Церкві, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Він нагадав, що ще два тижні тому звертався до правоохоронців з інформацією про закуплені на мільйони гривень промислові і продуктові товари з метою підкупу виборців.

“Я наполягав на проведенні профілактичних попереджувальних дій. Не почули, процес підкупу виборців вже розпочався”, - зазначив кандидат у президенти.

За його словами, “у низці областей, зокрема у Чернігівській, штаби і партійні осередки двох найбільш впливових політичних сил – Партії регіонів та БЮТ – вже почали масово купувати виборців”.

“Під час масових заходів, спілкування з виборцями роздають светри, футболки, парасольки, флешки і продуктові набори. В освітні заклади та лікарні завозиться медичне обладнання. Мова йде про 50 тис. і більше таких пакетів на кожну область. Тобто в масштабах країни можна говорити про мільйони таких подарунків, а це – мільярди гривень”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він вимагає від правоохоронних органів вжити невідкладних заходів для протидії політичній корупції і підкупу.

“Регіональні представництва правоохоронців мають усі необхідні важелі контролю і впливу, можливість притягнення до судової адміністративної відповідальності”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

У разі, якщо штаби кандидатів не припинять підкуп виборців, А.ГРИЦЕНКО вважає за необхідне поставити питання про зняття їх з виборчих перегонів.

“Це не жарт. Є закон, і якщо його порушує кандидат на пост Президента, замість крісла глави держави він повинен сісти за ґрати. На виборах усі повинні мати рівні умови. Треба переконувати не светрами чи гречкою, а передвиборчими програмами та своїми справами”, - переконаний кандидат у президенти.

Стосовно грошей, на які купуються “подарунки”, А.ГРИЦЕНКО радить правоохоронним органам перевірити їхнє походження.

“Якщо товари закупаються з партійних коштів, потрібно з’ясувати через Мінюст, хто і яким чином фінансує партію. Якщо на придбання товарів залучається приватний бізнес, треба перевірити через податкову, чи має достатньо прибутків цей бізнес і чи сплачує податки. Необхідно нарешті поставити заслін політичній корупції”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.