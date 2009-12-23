Луценко поїхав в тур західними містами

Луценко взяв відпустку і 24-29 грудня здійснить поїздки західними регіонами України

Київ. 23 грудня. УНІАН. Лідер Громадянського руху «Народна cамооборона», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО 24-29 грудня здійснить ряд поїздок у західні регіони України.

Як повідомляє прес-служба "Народної самооборони", “зважаючи на важкий період у житті країни, коли вона стоїть перед доленосним рішенням щодо вибору майбутнього України, Юрій ЛУЦЕНКО взяв відпустку, щоб отримати можливість висловити свою громадянську позицію. «Народна самооборона» всебічно підтримає його у цьому починанні”.

Згідно із запланованим графіком поїздок, Ю.ЛУЦЕНКО відвідає: 24 грудня – Луцьк; 25 грудня – Рівне; 26 грудня – Львів; 27 грудня – Івано-Франківськ; 28 грудня – Вінницю; 29 грудня – Хмельницький.

У кожному місті передбачена прес-конференція Ю.ЛУЦЕНКА і зустрічі з виборцями.