Гриценко пропонує повернути дітям гуртки і табори

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО впевнений, що держава не повинна економити на фінансуванні закладів, що організовують дозвілля дитини.

Про це він заявив на прес-конференції у Чернігові, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

За словами А.ГРИЦЕНКА, “замість того, щоб взяти все найкраще з радянської системи освіти та виховання дітей, ми втратили свій досвід, натомість намагаємося безглуздо копіювати іноземний”.

Кандидат у Президенти запропонував повернути інститут дитячих таборів та гуртків, що прививали дитині любов до різний сфер діяльності та навчали чомусь новому.

«Достатньо було лише прибрати всю політичну складову і залишити те добре, що було у радянській системі позашкільної освіти та дозвілля», - впевнений А.ГРИЦЕНКО.

Він пропонує «не економити на закладах, що організують дозвілля дитини, аби вона була зайнята корисною справою», замість того, щоб пити пиво, вживати наркотики, грати у комп’ютерні ігри, які провокують жорстокість.

Як зазначив А.ГРИЦЕНКО, значна частина відповідальності за організацію таких освітніх закладів лежить на місцевій владі, адже саме вона вирішує, чи фінансувати такі програми, і чи варто віддати землю під комерційну забудову замість того, щоб облаштувати на ній спортивний майданчик.

Кандидат на пост Президента також вкотре наголосив на необхідності повернення до 10-річної системи освіти у школі як такій, що краще відповідає потребам українського суспільства. Він нагадав, що вже зареєстрував відповідний законопроект у Верховній Раді.