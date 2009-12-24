Гриценко пропонує повернути дітям гуртки і табори
Кандидат пропонує не економити
Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО впевнений, що держава не повинна економити на фінансуванні закладів, що організовують дозвілля дитини.
Про це він заявив на прес-конференції у Чернігові, повідомили УНІАН у прес-службі політика.
За словами А.ГРИЦЕНКА, “замість того, щоб взяти все найкраще з радянської системи освіти та виховання дітей, ми втратили свій досвід, натомість намагаємося безглуздо копіювати іноземний”.
Кандидат у Президенти запропонував повернути інститут дитячих таборів та гуртків, що прививали дитині любов до різний сфер діяльності та навчали чомусь новому.
«Достатньо було лише прибрати всю політичну складову і залишити те добре, що було у радянській системі позашкільної освіти та дозвілля», - впевнений А.ГРИЦЕНКО.
Він пропонує «не економити на закладах, що організують дозвілля дитини, аби вона була зайнята корисною справою», замість того, щоб пити пиво, вживати наркотики, грати у комп’ютерні ігри, які провокують жорстокість.
Як зазначив А.ГРИЦЕНКО, значна частина відповідальності за організацію таких освітніх закладів лежить на місцевій владі, адже саме вона вирішує, чи фінансувати такі програми, і чи варто віддати землю під комерційну забудову замість того, щоб облаштувати на ній спортивний майданчик.
Кандидат на пост Президента також вкотре наголосив на необхідності повернення до 10-річної системи освіти у школі як такій, що краще відповідає потребам українського суспільства. Він нагадав, що вже зареєстрував відповідний законопроект у Верховній Раді.