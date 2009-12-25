Гриценка цікавить, за які гроші чиновники літають чартерними рейсами

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує в рамках реалізації ініціатив з протидії корупції здійснювати жорсткий контроль за відповідністю доходів державних чиновників їхнім реальним витратам.

“Коли говорять про боротьбу з корупцією, яка сьогодні стала найбільшою внутрішньою загрозою національній безпеці України, забувають про те, що найважливішим є подолання корупції на найвищих ланках державної влади”, - заявив він на прес-конференції у Луганську, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Політик переконаний, що, насамперед, необхідно боротися з корупцією у державних органах влади, для чого закликає нарешті скасувати недоторканність для всіх – депутатів, суддів, Президента.

“Якщо глава держави вчинив злочин, він має сісти за ґрати. Сподіваюся, що наступного року Верховна Рада підтвердить своє бажання позбавитися недоторканності”, - зазначив кандидат у Президенти.

Поки ж недоторканність не скасовано, політик рекомендує користуватися принципом верховенства права, закладеним у Конституції України.

«Якби я був Президентом, ЛОЗІНСЬКОГО затримали б ще до того, як парламент проголосував за зняття з нього недоторканності. Адже вбитий ним Валерій Олійник мав право на життя, яке держава не захистила», - наголосив він.

Також вкрай важливим для боротьби з корупцією і хабарництвом кандидат у Президенти вважає декларування всіма чиновниками не лише своїх доходів, а й витрат як самого чиновника, так і його родини. Разом з цим, на переконання А.ГРИЦЕНКА, необхідно контролювати, скільки чиновників користуються чартерними рейсами і за які саме кошти, “адже багато з них літають по вихідних кудись у своїх справах, в той час як їхні зарплати не дозволяють таких витрат”.

“Коли я стану Президентом, такі чиновники будуть притягнуті до відповідальності. Решта, якщо треба, їздитиме на велосипедах”, - пообіцяв він.

Водночас А.ГРИЦЕНКО заявив, що “імпульси очищення від корупції мають йти згори”.

“Якщо глава держави сам не є корупціонером і не покриває корупцію у державних структурах, решта чиновників схаменеться”, - упевнений кандидат у Президенти.