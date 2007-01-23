Тарасюк домовився з Януковичем про гроші

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК зазначає, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ дав вказівку розблокувати рахунки МЗС.

Про це Б.ТАРАСЮК сказав в програмі «Епіцентр» на телеканалі «1+1» у понеділок увечері.

«Після моєї телефонної розмови з прем’єр-міністром за його вказівкою було дано доручення розблокувати рахунки МЗС», - сказав Б.ТАРАСЮК. Водночас він зауважив, що оскільки розмова відбулася наприкінці дня, то ще рано говорити, чи виконало Державне казначейство доручення прем’єра. Б.ТАРАСЮК також повідомив, що він звернув увагу В.ЯНУКОВИЧА на «ненормальну і абсурдну ситуацію», що склалася з фінансуванням МЗС.

«Прем’єр не очікував від мене ніяких поступок, він погодився, що це треба виправляти і дав відповідне доручення. Очевидно, прем’єр не був поінформований», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня міністр закордонних справ Б.ТАРАСЮК заявив, що “після ухвалення 1 грудня 2006 року Верховною Радою України незаконної постанови про його звільнення з посади міністра закордонних справ зовнішньополітичне відомство опинилося в ситуації цілеспрямованого блокування його роботи з боку керівництва Кабінету міністрів та окремих урядових структур”. Він повідомив, що МЗС України подав до Господарського суду Києва позовну заяву до Державного казначейства з вимогою відкрити бюджетне фінансування.

19 січня речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ заявив, що профспілковий комітет Міністерства закордонних справ України подав в Господарський суд Києва адміністративний позов до Державного казначейства з вимогою сплатити заробітну плату співробітникам МЗС - членам профспілки.

У той же день Міністерство фінансів заявило, що відкрило бюджетне фінансування Міністерству закордонних справ, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Водночас у заяві зазначалося, що у зв’язку з тим, що МЗС не надало до Державного казначейства належним чином оформлених зразків підписів розпорядників бюджетних коштів, оплата рахунків не здійснюється.