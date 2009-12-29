Тимошенко про залізний порядок, корупцію, суддів, владу і Януковича

Прем`єр-міністр України і кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що її завданням є встановити в країні диктатуру закону.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ICTV.

"Країні потрібен залізний порядок у владі, щоб влада між собою не воювала. Перше завдання - вибудувати чітку систему влади, порядок. Але не порядок по поняттям. Це теж є такий порядок, коли можна, щоб поняття підміняли закони", - наводить слова прем`єра Українська правда.

За її словами, "порядок - це чітке дотримання Конституції і законів".

"Я хочу відразу після президентських виборів повернутися до тієї можливості, щоб, по-перше, за будь-яке посягання на державну власність, на будь-який замах на корупцію, на будь-які речі, які пов`язані з відвертими крадіжками, був найвищий термін покарання - довічне ув`язнення", - заявила Тимошенко.

"І щоб можна було брати не після того, як з влади підуть, а коли при владі", - додала прем`єр.

"Моє завдання після виборів президента зробити так, щоб в країні з`явилася влада, і диктатура закону, і порядок закону", - вважає вона.

"Нам потрібно зробити так, щоб суддів, хоча б на перших інстанціях, обирав народ", - наголосила Тимошенко.

Також прем`єр вважає, що в країні має з`явитися закон, який "започатковує невідворотну відповідальність судді за неправосудне, продане, перепродане, продажне, корумповане рішення".

Натомість зараз Юлія Тимошенко почувається мов в опозиції. "Усі гілки влади, які уособлюють ті чи інші напрямки діяльності, вони всі пішли на політичні бої. Працювати нема кому", - зазначила вона.

"Коли я говорю, що я себе відчуваю в опозиції, то я говорю про те, що після змін до Конституції я тільки можу спостерігати за тим, що робить виконавча вертикаль", - наголосила Тимошенко.

Прем`єр підкреслила, що "губернатори, голови райадміністрацій, які призначаються указом президента, навіть на наради не з`являються".

Вона зазначила, що уряд "не спирається на коріння виконавчої системи".

"Якщо ми візьмемо мого найбільшого, справжнього опонента Януковича, так в більшості областей вони і є влада", - сказала Тимошенко.

"Коли ми даємо газ, людям дають тепло, а за це ніхто не платить з місцевих органів влади у тих регіонах, де Партія регіонів править. Це ми влада, чи опозиція? Ми заручники", - заявила прем`єр.

За її словами, "Янукович і в 2004 році був всією клановою системою визначений, як їх наступник". "Тоді вони не змогли пропихнути, ні через фальсифікацію, ні через свої канали телебачення", - додала Тимошенко.

"Моє завдання, щоб це обличчя олігархії, яким є Янукович, не повернулося до влади на хвилі кризи, на хвилі розчарування людей", - зазначила прем`єр.