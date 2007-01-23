Янукович не бачить підстав для звільнення Рудьковського

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не бачить підстав для звільнення Миколи РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту у зв`язку із ситуацією навколо візиту представників туркменської опозиції до України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Ніяких дій з боку міністра транспорту, які б завдавали шкоди державі, й відповідно до яких можна було б прийняти рішення про його звільнення я не бачу. Це моя точка зору», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також повідомив, що не обговорював тему звільнення М.РУДЬКОВСЬКОГО з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. «Розмови на цю тему не було. Що стосується цього питання – було звернення Президента до уряду, до прем`єр-міністра й там було зроблено пропозицію провести службове розслідування. У нас є багато питань, коли виникає така необхідність. Це був саме такий випадок», - підкреслив глава українського уряду.

Як повідомляв УНІАН, газета "Дзеркало тижня" 20 січня поінформувала про те, що нібито прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту та зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО через завдання шкоди національній безпеці України. Посилаючись на свої джерела, газета назвала причиною цього участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до Києва в грудні минулого року представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Видання зазначає, що ця ситуація могла призвести до погіршення відносин України й Туркменістану, зокрема в енергетичному секторі. МЗС Туркменістану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок із боку України. Представники туркменської влади також стверджували, що ці особи перебувають у міжнародному розшуку.

Натомість у прес-службі Мінтрансу повідомили, що міністр транспорту та зв`язку України М.РУДЬКОВСЬКИЙ подає судовий позов про захист честі, гідності та ділової репутації, а також звернеться до Комісії з журналістської етики з проханням дати оцінку діям журналіста газети «Дзеркало тижня» при підготовці статті «Запрошення в чужий монастир» від 20 січня 2007 року.

22 січня в програмі «Епіцентр» на телеканалі «1+1» міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК сказав: «У даному разі були порушені закони України, міністр втручався в компетенцію іншого відомства, крім того порушив указ Президента щодо координуючої ролі МЗС». «Більш того, за даними, які є в моєму розпорядженні, мова йшла про те, що міністр посилався на те, що питання про термінову видачу віз вночі було погоджено особисто з керівництвом держави», - сказав Б.ТАРАСЮК, додавши, що аналогічні повідомлення є в дипломатичних і консульських установах України в Софії, Варні та Осло.