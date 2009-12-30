У ЦВК знову скаржаться: Казначейство не дає гроші на вибори

Станом на 12.00 30 грудня Державне казначейство України та його регіональні підрозділи із 191 млн. 791 тис. 059 грн., необхідних для фінансування у 2009 році підготовки виборів Президента України, провели платежі лише на суму 58 млн. 192 тис. 893 грн. Таким чином, вибори профінансовано тільки на 30,34%.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві члена Центральної виборчої комісії Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО щодо ситуації з фінансування підготовки до виборів глави держави.

Не профінансованими залишаються видатки ЦВК на загальну суму 39 млн. 363 тис. 185 грн., зокрема щодо передплати поліграфічному комбінату "Україна" за виготовлення виборчих бюлетенів у сумі 15 млн. 990 тис. грн., видатки на виготовлення іншої документації, необхідної кількості виборчих скриньок замість непридатних для використання, оплати послуг засобів масової інформації тощо.

За наявною в ЦВК інформацією, із 225 окружних виборчих комісій у повному обсязі профінансовано зареєстровані зобов’язання лише 17. Це окружні виборчі комісії територіальних виборчих округів № 16 (Вінницька область), 30 та 31 (Дніпропетровська), 44 (Донецька), 79 (Запорізька), 89 (Івано-Франківська), 91 (Київська), 109 (Луганська), 126 (Львівська), 137 та 143 (Одеська), 180 (Харківська), 184 та 189 (Херсонська), 193 (Хмельницька), 200 та 201 (Черкаська область). В багатьох окружних виборчих комісіях залишаються не профінансованими видатки на оплату праці членів комісій, які належать до захищених статей державного бюджету.

Керівництво окружних виборчих комісій повідомляє ЦВК про те, що співробітники регіональних підрозділів Держказначейства посилаються на вказівку власного керівництва не проводити платежі виборчих комісій "до особливого розпорядження".

“Таким чином, ми змушені в черговий раз відзначити саботаж виконання Законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", "Про вибори Президента України", обов’язкових для виконання рішень Центральної виборчої комісії з боку посадових осіб Державного казначейства України. Необхідні кошти мали надійти на рахунок ЦВК ще 22 жовтня 2009 року”, - заявив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що видатки, необхідні для підготовки у 2009 році проведення виборів Президента України, можуть бути профінансовані тільки до 12 години 31 грудня. Отже, відлік йде вже навіть не на дні, а на години, додав член ЦВК.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ вважає, що посадові особи Держказначейства повинні невідкладно вжити вичерпних заходів для фінансування підготовки виборів у повному обсязі, або назвати ту особу, до "особливого розпорядження" якої фінансування заблоковано. “У разі, якщо відсутність фінансування пояснюється банальною відсутністю коштів на рахунках самого Держказначейства, а не чиїмось злим умислом, необхідно про це заявити чесно”, - додав він.

ЦВК продовжує сподіватися на швидку та ефективну реакцію на цю ситуацію з боку Генеральної прокуратури України та притягнення винних у зриві фінансування виборів посадових осіб до відповідальності, сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Центральна виборча комісія зобов’язала Міністерство фінансів України та Державне казначейство до 24 грудня перерахувати на рахунок ЦВК кошти на підготовку і проведення президентських виборів на 2009 рік.

Як повідомив того дня М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, на підготовку та проведення президентських виборів на 2009 рік потрібно 195 млн. 184 тис. 370 грн., але станом на 23 грудня на рахунку ЦВК є лише 1 млн. 90 тис. 500 грн., що становить лише 0,6% від необхідної суми.

25 грудня він заявив, що на рахунки ЦВК надійшли 191 млн. 791 тис. грн. на підготовку і проведення виборів Президента України.