Путін - Тимошенко: з теплотою згадую переговори з Вами в Ялті

Голова уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН привітав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Посольства РФ в Україні.

«У році, що минає, ми багато і плідно спілкувалися, спільно вирішували важливі завдання в руслі розвитку російсько-українських зв`язків у торговельно-економічній, енергетичній, інвестиційній, науково-технічній, культурній та інших галузях.

З теплотою згадую недавні переговори з Вами в Ялті. Розраховую, що і наступного року уряди Росії і України продовжать активно працювати над реалізацією великих спільних проектів на користь народів наших країн», - зазначив В.ПУТІН.

Він побажав Ю.ТИМОШЕНКО міцного здоров`я і нових успіхів, а братському народу України – благополуччя і процвітання.