Янукович придумав, з ким ще порадитися

Уряд має намір створити Інвестиційну раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Сьогодні ми розглядаємо питання зі створення Інвестиційної ради, до складу якої увійдуть провідні інвестори, – представники українського і зарубіжного бізнесу, а також фахівці державного управління різних рівнів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, діяльність Інвестиційної ради буде направлена на удосконалення національного законодавства у сфері захисту інвестицій, а також у сфері боротьби з корупцією з питань, пов`язаних із залученням інвестицій. «Крім того, в рамках ради відпрацьовуватимуться алгоритми взаємин «влада-інвестор»», - додав він.

Прем`єр-міністр також повідомив, що Інвестиційна рада матиме статус консультативно-дорадчого органу при Кабінеті міністрів.