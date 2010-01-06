Ющенко доручив негайно скликати правління НБУ, каже: ситуація критична

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ терміново скликати правління НБУ, щоб через механізми викупу цінних паперів уряду вирішити проблеми з оплатою за імпортований з Росії газ.

Про це йдеться у зверненні глави держави до голови Нацбанку, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента України.

“Я змушений звернутися до Вас у зв`язку з критичною ситуацією, що склалася з оплатою за поставлений російською компанією ВАТ «Газпром» природний газ, - зазначає В.ЮЩЕНКО у зверненні. - Як Вам відомо, я неодноразово попереджав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО про можливі надзвичайно тяжкі для України наслідки укладених у січні 2009 року газових контрактів на кабальних для нашої держави та економічно необґрунтованих умовах. Мною також постійно зверталася її увага на те, що закладені в цих угодах ставки за транзит російського природного газу територією України є збитковими та значно нижчі середнього рівня європейських цін”.

Президент відзначає, що “укладання зазначених угод призвело до того, що кожного місяця, коли підходить термін розрахунків за поставлений російською стороною газ, лихоманить як українське суспільство, так і викликає занепокоєння у західних партнерів”.

За словами В.ЮЩЕНКА, “за підсумками минулого року ми в черговий раз маємо повторення ситуації, яка є критичною. Ще раз підкреслюю – це є результатом бездарної діяльності уряду і особисто прем`єр-міністра України в газовій сфері”.

Як наголошує Президент, “в черговий раз виникає загроза міжнародному авторитету України як транзитної держави та потенційна небезпека можливих перебоїв у постачанні газу громадянам нашої держави”.

За словами В.ЮЩЕНКА, “уряд виявився неспроможним провести інкасацію монетизованих облігацій НАК «Нафтогаз України», внаслідок чого у компанії відсутні кошти у розмірі більше 900 млн. дол. США, які вона зобов`язана до 11 січня 2010 року сплатити російській стороні. У зв`язку з такою ситуацією я змушений звернутися до Вас як до голови Правління Національного банку України з проханням невідкладно зібрати Правління банку та через механізми викупу цінних паперів уряду знайти можливість вирішення зазначеної проблеми”.

Про прийняте рішення Президент просить інформувати його особисто до 20.00 6 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, за газ, придбаний у грудні 2009 року, НАК «Нафтогаз України» заплатить ВАТ «Газпром» 892 млн. дол. Про це сьогодні, 6 січня, повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН. При цьому він зазначив, що немає ніяких сумнівів у тому, що платіж буде проведено вчасно.

«Абсолютно точно, що до 11 січня ми заплатимо. Сума становить 892 млн. дол.»,- сказав Ю.ПРОДАН.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися перенести крайній термін оплати за поставлений в Україну в грудні газ із 7 на 11 січня.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно й у повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.