Кільчицька назвала два недоліки Черновецького

Українська правда проводить чат з Іреною Кільчицькою. На прохання розповісти про недоліки Леоніда Черновецького заступник мера відповіла: "У кожної успішної людини, є недоліки. І лише завдяки ним він і самоствердився.

Я вважаю, що в даний час найбільший недолік мера - це те, що він багато працює і не з’ясовує стосунки зі старою владою, а тільки в необхідних випадках коментує нападки опонентів.

Команда мера постійно говорить йому про те, що "давайте покажемо весь негатив, який ми розкрили, адже це буде важливо для киян".

Але Леонід Михайлович вважає, що треба працювати.

І ще один недолік: він любить своїх ворогів і постійно про це говорить. Після кількох серйозних конфліктів у Київраді я йому нагадала про його одного колишнього друга, який поливав його брудом публічно на сесії. Я сказала, що "він - покидьок", а Леонід Михайлович відповів, що "він - хороший хлопець, просто потрапив у таку ситуацію".

На питання, як називають Черновецького підлеглі, коли самого Шефа немає поряд, Ірена Кільчицька відповіла: Називають "шеф", називають "еЛеМ".