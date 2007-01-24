Наша Україна підозрює, що міністр юстиції - безграмотний юрист

Позиція міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА щодо оприлюднення Закону “Про Кабінет міністрів” суперечить законодавству.

Як повідомили УНІАН прес-службі "Нашої України", про це заявила керівник юридичного управління “Нашої України” Світлана КУСТОВА.

“Відповідно до положень статті 124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України”, – наголосила вона.

“22 січня 2007 року Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області постановив ухвалу, якою заборонив оприлюднювати Закон “Про кабінет Міністрів України”. Таким чином, на сьогоднішній день ні “Голос України” ні “Урядовий кур’єр” не мають права оприлюднювати Закон”, – підкреслила С.КУСТОВА.

Вона також звернула увагу, що відповідно до положень статті 382 Кримінального кодексу України, умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

“А ті самі дії, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, - караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років”, – додала С.КУСТОВА.

“За таких умов оприлюднення Закону України ”Про Кабінет Міністрів України” є незаконним, а позиція міністра юстиції з цього питання, скоріш за все, обумовлена не юридичними, а політичними чинниками”, – підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, О.ЛАВРИНОВИЧ в інтерв’ю УНІАН заявив, що для оприлюднення Закону «Про Кабінет Міністрів України» немає жодних перепон.

Також він не виключає, що суддя Мукачівського міського районного суду Закарпатської області, який заборонив голові Верховної Ради України підписувати закон про Кабінет Міністрів України, може бути покараний.