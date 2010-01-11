Кравчук: Медведчук міг би бути генпрокурором, але це не моя справа

Екс-президент Леонід Кравчук спростовує інформацію про те, що він підтримує можливе призначення генпрокурором Віктора Медведчука.

Про це він заявив в коментарі Українській правді.

Раніше у ЗМІ з`явилася інформація про те, що Кравчук підтримує призначення Медведчука генпрокурором у випадку обрання Юлії Тимошенко президентом.

"Мені було задано запитання, чи я і Тимошенко внесемо пропозицію про затвердження Медведчука генпрокурором. Я сказав, що я не член коаліції, я не депутат, я ніяких пропозицій нікому про затвердження будь-яких кандидатур не вношу і не можу вносити", - наголосив він.

"Якщо, скажімо, депутати, або коаліція внесуть таку пропозицію щодо Медведчука, то він досвідчений юрист, і це питання буде розглядатися. А чи затвердять, чи не затвердять - це вирішить коаліція", - заявив Кравчук.

"Це не моя справа. Я не є членом ні штаба, ні членом партії, я є просто людиною, першим президентом, який не причетний ні до штабу, ні до партії. Я кіт сам по собі", - підкреслив він.

Водночас екс-президент вважає, що Медведчук є "професіоналом".

"Чи міг би він (Медведчук) виконувати повноваження генпрокурора? Мабуть, міг би. Але це питання політичне. Будуть вирішувати коаліція, президент", - зазначив Кравчук.

Крім того, він спростував нібито свою заяву про те, що президент Віктор Ющенко має сидіти в тюрмі за наклеп.

"Було сказано зовсім інше. Якщо в Ющенка є якісь факти про неправомірну діяльність Тимошенко, то він має подати їх до генпрокуратури. Інакше він стає співучасником цього злочину", - наголосив екс-президент.