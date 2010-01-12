Тимошенко їде на Волинь

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у вівторок, 12 січня, з робочою поїздкою відвідає Волинську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної ради, у першій половині дня Ю.ТИМОШЕНКО проведе нараду з питань регіональної політики, розвитку територій та міжбюджетних відносин з представниками сільських та селищних рад Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської та Тернопільської областей, візьме участь у підписанні Протоколу намірів про підготовку проекту Угоди щодо регіонального розвитку краю між Кабінетом міністрів України та Волинською обласною радою.

Також, як зазначено в повідомленні, цього ж дня Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися з представниками територіальних громад Володимир-Волинського, Ковеля і Луцька, а також виступити в ефірі одного з місцевих телеканалів.