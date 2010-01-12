У БЮТ заявляють про безпрецедентний міжнародний скандал

Голова парламентського Комітету із закордонних справ, голова делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї ОБСЕ Олег БІЛОРУС звертається до Президента України, голови ВР, генерального прокурора і Вищого адміністративного суду із закликом дати належну оцінку рішенню ЦВК відмовити у реєстрації 2011 спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, О.БІЛОРУС такоє звертається з телеграмою до голови Парламентської асамблеї ОБСЕ і генерального секретаря ОБСЕ з проханням відреагувати на цей міжнародний інцидент.

«В Україні стався безпрецедентний міжнародний скандал. ЦВК відмовила у реєстрації 2011 спостерігачу від Грузії. Всі документи грузинської делегації були передані до ЦВК вчасно і вчасно підготовлені апаратом ЦВК до засідання. Таким чином, юридичної проблеми не було – деякі формальні запитання викликали лише 11 анкет», - сказав, коментуючи рішення ЦВК, О.БІЛОРУС.

«Тим не менш, - підкреслив народний депутат, - більшість ЦВК, яку складають представники Партії регіонів, цинічно заявила, що «не мала часу» ознайомитися із поданими документами. Це рішення – політичне, це рішення – провокативне».

О.БІЛОРУС наголосив, що таким чином порушені міжнародні стандарти та під загрозу поставлені добрі відносини між двома країнами.

«Коли наша делегація спостерігачів у останній день прибула до Грузії на вибори, українських спостерігачів зареєстрували без жодних проблем», - нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії. За реєстрацію спостерігачів від Грузії проголосували лише 7 членів ЦВК при мінімальній кількості для прийняття рішення - 8.

11 січня сплив термін, згідно з календарним планом підготовки та проведення виборів Президента України, коли ЦВК може зареєструвати міжнародних спостерігачів.

Проте голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ зауважив, що комісія зможе повернутися до розгляду питання реєстрації спостерігачів від Грузії у разі, якщо відбудеться другий тур виборів Президента України.

Загалом на сьогодні ЦВК зареєструвала 3149 офіційних міжнародних спостерігачів на виборах Президента України.

Половина спостерігачів з Грузії мали намір працювати в Донецькому регіоні. Зокрема, на прес-конференції 5 січня Донецький міський голова Олександр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявив, що місто не зможе прийняти на вибори міжнародних спостерігачів з Грузії в кількості 1 тис. чоловік. За словами мера, він «вчора одержав телеграму від Посла Грузії, який повідомив, що до Донецька присилається тисяча спостерігачів з Грузії». На що О.ЛУКЬЯНЧЕНКО сказав: «Я доручив сьогодні написати відповідь йому, що стільки заявок, скільки прийшло в місто Донецьк, ми не зможемо нормально забезпечити, тобто, забезпечити їх (спостерігачів) транспортом і так далі».

Мер констатував, що 17 січня, в день президентських виборів, «з боку ОБСЄ буде 600 спостерігачів, які працюватимуть по області, але розташовуватися вони всі будуть в Донецьку». Також О.ЛУКЬЯНЧЕНКО повідомив, що подали заявки про прибуття до Донецька міжнародні спостерігачі з «цілої низки країн, зокрема з Європейського Союзу і Конгресу місцевих і регіональних властей Європи».

Мер додав, що сьогодні міськрадою буде підготовлена «аргументована відповідь Послові Грузії, в якому буде вказано, скільки ми зможе прийняти спостерігачів з дружньої нам країни Грузії».