Кожем'якін: регіонали так бігли до Литвина, що погубили половину паперів

Партія регіонів робить усе для того, щоб зірвати позачергове засідання Верховної Ради України, ініційоване фракцією Блоку Юлії Тимошенко. Про це заявив перший заступник голови фракції БЮТ АНДРІЙ КОЖЕМ’ЯКІН, повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, «як тільки у Партії регіонів дізналися про ініціативу БЮТ скликати позачергове засідання Верховної Ради України 13 січня для вирішення єдиного питання – прийняття закону, який би унеможливив масштабні фальсифікації, вони тут же кинулись зі своїми заготовленими 150-ма підписами, щоб першими скликати позачергове засідання і таким чином самим формувати порядок денний».

Як повідомив народний депутат, фракція ПР внесла до порядку денного позачергового засідання парламенту понад 60 питань.

«Очевидно, – зазначив А.КОЖЕМ’ЯКІН, - ПР запропонувала б і більше питань, але так бігли і спішили до кабінету спікера, що половину паперів погубили по дорозі».

А.КОЖЕМ’ЯКІН переконаний: оперативність, з якою фракція ПР віднесла 150 підписів своїх членів для скликання позачергової сесії, – є найпереконливішим аргументом того, що вони з останніх сил намагаються створити умови для масштабних фальсифікацій.

«Самі речники Партії регіонів не вірять у перемогу Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах президента. Саме тому вони постійно звертаються до нумерології, шукають порятунку в номерах та різноманітній містиці. Насправді вони чудово розуміють, що на чесних, прозорих і справедливих виборах В.ЯНУКОВИЧ ніколи не отримає перемоги», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

«Питання демократичності виборів – це питання, яке турбує не тільки Блок Юлії Тимошенко. Для більшості політичних сил представлених в українському парламенті, чесність, прозорість і відкритість виборів – це не пусті виборчі гасла. Тому, як би не намагалася ПР підтасувати результати виборів – наша політична сила зробить все для того, щоб народ, а не політтехнологи ПР обирали Президента України», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, фракція Блоку Юлії Тимошенко ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради України 13 січня для ухвалення законопроекту про заборону голосувати вдома без документального підтвердження. Як говориться в заяві фракції, «підконтрольна Партії регіонів більшість в Центральній виборчій комісії 4 січня цього року ухвалила рішення про порядок голосування вдома і внесення виборців до списків для голосування в день виборів, що суперечить демократичним нормам проведення виборів. Таким чином, наближені до Партії регіонів члени ЦВК фактично відкрили необмежені можливості для застосування масових фальсифікацій під час виборів Президента України».

11 січня заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН, коментуючи ініціативу Блоку Юлії Тимошенко щодо проведення позачергового засідання ВР 13 січня, заявила, що на можливому позачерговому засіданні Верховної Ради 13 січня фракція Партії регіонів першими для розгляду у порядку денному ініціюватиме питання про звіт уряду та ухвалення державного бюджету на 2010 рік. «Блоку Тимошенко не щастить із цифрами. Цифру 13 ТИМОШЕНКО має у бюлетені для голосування, 13 січня для їх позачергової сесії також буде нещасливим днем», - упевнена Г.ГЕРМАН. «Ми сформуємо порядок денний - і ми маємо на це право - в такий спосіб, щоб розглянути бюджет і звіт уряду. І це буде того нещасливого числа, яке перекреслить плани БЮТ», - зазначила Г.ГЕРМАН.