Рябоконь придумав «соціальний ліфт» для молоді

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ заявляє, що вища освіта країни потребує серйозного реформування.

У коментарі УНІАН він висловив думку, що система освіти повинна випускати молодих фахівців, які будуть затребувані на ринку праці. Для цього необхідно орієнтувати підготовку студентів з огляду на вимоги їх потенційних роботодавців. Ефективність системи освіти слід оцінювати по тому, як швидко молодий фахівець одержить роботу після закінчення вишу.

«Якісна освіта повинна стати соціальним ліфтом для молоді, - вважає О.РЯБОКОНЬ. – Тим часом, під прикриттям гасла "вимог Болонської системи" в Україні проводиться поголовна комерціалізація вищої освіти з одночасною втратою якості підготовки студентів».

На думку кандидата у президенти, для того, щоб українські виші відповідали сучасним вимогам, необхідно надати їм більшу автономію від Міносвіти. Державні вищі навчальні заклади мають бути самостійними у підготовці своїх річних бюджетів, формуванні основних фондів, самі встановлювати ставки оплати викладацького складу. Крім того, необхідно ввести практику укладення з державними вишами щорічного контракту, де будуть прописані вимоги до якості освіти і потреби у спеціальностях на рівні держави. Фінансування державних вишів має здійснюватися лише за умови виконання ними узятих на себе зобов`язань, переконаний О.РЯБОКОНЬ.

Головним принципом отримання вищої освіти в Україні повинна стати її доступність, зокрема за рахунок видачі студентам безплатних державних кредитів у рамках виконання держзамовлення. А для певних професій, фахівців яких не вистачає, повинні бути передбачені «безплатні кредити». «Безплатні кредити» на навчання автоматично погашатимуться після того, як випускник пропрацював певний час за своєю спеціальністю. Якщо ж випускник ухвалить рішення не працювати за спеціальністю згідно із держзамовленням, тоді він зобов`язаний погасити держкредит з відсотками, пропонує О.РЯБОКОНЬ.

Кандидат на пост Президента переконаний, що необхідно також ввести розширену програму вивчення іноземних мов в усіх середніх і вищих учбових закладах для інтеграції українських студентів у міжнародну систему освіти і міжнародний ринок праці.