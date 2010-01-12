Тимошенко пропонувала губернатору посаду за співпрацю на виборах?

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ стверджує, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонувала залишити його на посаді після президентських виборів у разі її перемоги за умови співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами Ю.ЧИЖМАРЯ, пропозицію про співпрацю Ю.ТИМОШЕНКО зробила йому особисто, при цьому нічого не вимагаючи – «ні агітації, ні фальсифікацій».

«До її честі, вона розуміє, що у першому турі я не можу підтримувати нікого іншого, як чинного Президента. Мова йшла лише про другий тур. Але я на такі провокації ніколи не куплявся і ніколи не куплюся, бо я працюю в команді Президента України Віктора ЮЩЕНКА», – запевнив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він додав, що у кожного кандидата в президенти є своя команда, і представники цієї команди мають найбільші шанси керувати областю у разі перемоги їхнього кандидата.

«Зрозуміло, що в разі перемоги ЮЩЕНКА керівником області буде людина з його команди, можливо, і я. Якщо переможе Віктор ЯНУКОВИЧ – то основні позиції тут виборює Орест МУЦ (голова обласної організації Партії регіонів – УНІАН), якщо Юлія ТИМОШЕНКО – тоді Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ (голова обласної організації ВО «Батьківщина» – УНІАН)», – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Водночас він спростував заяви представників БЮТ щодо його домовленостей з Партією регіонів про можливість залишитися на посаді губернратора у разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА.

«Від ЯНУКОВИЧА мені жодних пропозицій не надходило, з ЯНУКОВИЧЕМ я востаннє зустрічався у 1997 році. Та й якщо Орест МУЦ на сесії облради говорить депутатам, що він без 10 хвилин керівник області, то які питання тут можуть бути до мене», – зауважив Ю.ЧИЖМАРЬ.