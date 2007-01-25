Убивці Литвиненка відміряли всього 3 роки життя

Олег Гордієвський

Колишній полковник радянської розвідки, який працював на англійську MI6, Олег Гордієвський в інтерв`ю газеті "Московський Комсомолець" заявив, що ймовірний вбивця Олександра Литвиненка, який підклав ампулу з полонієм, помре через три роки від білокрів`я. Смерть, але через п`ять років, він передрік і двом іншим фігурантам справи - підприємцям Дмитру Ковтуну і Андрію Луговому.

Вони, за словами Гордієвського, проводили "репетицію вбивства" в японському барі "Ітцу". Колишній розвідник заявив, що Луговий і Ковтун заходили в це кафе як під час "репетиції", тобто до 1 листопада, так і в день зустрічі Литвиненка зі своїм інформатором Маріо Скарамеллою. "Вони, швидше за все, проводили репетицію у всіх можливих місцях і прагнули уявити, як все відбудеться" - заявив Гордієвський, підкресливши, що Луговий та Ковтун "отримали дуже слабку дозу" і зараз їх хочуть представити в ролі жертв отруєння.

Співбесідник "МК" так прокоментував твердження Лугового про те, що на зустрічі з Литвиненком не було четвертої людини: "Напевно, таким чином він показує, що це він убив Литвиненка, що він єдиний кандидат на роль вбивці. Він хоче привласнити славу вбивці, аби отримувати більшу пенсію".

Раніше Олег Гордієвський повідомив журналістам про прикмети якогось "нелегала", який убив, за його словами, Литвиненка. Цей агент - "темноволосий азіат" - нібито прилетів до Лондона з Гамбурга, використавши підроблений паспорт. У інтерв`ю "МК" колишній співробітник КДБ заявив, що дізнався прикмети вбивці "з німецької преси", після чого переказав цю інформацію англійським журналістам.

Далі Гордієвський заявив, що отруйник Литвиненка почав "готуватися і тренуватися" з лютого-квітня 2006 року. "І до Лондона їздив, скрізь ходив, все вивчав", - пояснив в інтерв`ю "МК" колишній розвідник. На запитання, звідки така інформація, Гордієвський заявив: "Я не можу сказати, звідки я все знаю. Але це точно".

Олег Гордієвський був одним з близьких друзів покійного екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. На початку 1980-х Гордієвський поєднував роботу резидента КДБ у Лондоні і агента британської зовнішньої розвідки MI6. У 1985 його викрили і викликали до Москви, але він зумів утекти назад у Великобританію. Заочно засуджений до страти. В даний час займається історією розвідки.

Лента.ру