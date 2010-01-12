Експерт думає, що для протестів на виборах вистачить найменшого приводу

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що спроби штабів деяких кандидатів на пост Президента України «активно застосовувати різного роду маніпуляційні технології» під час організації процесу голосування можуть привести до зриву виборчого процесу і неприйняття результатів виборів.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, експерт заявив: «Сьогодні жодна із сторін-учасниць виборів не має того рівня адмінресурсу, який би дозволив їй ефективно використовувати різного роду маніпулятивні технології під час голосування. До того ж, сьогодні штаби основних кандидатів настільки сильні юридично, що готові з щонайменшого приводу перевести виборчий процес у судову площину. Під загрозою можуть бути не лише результати першого туру виборів, але й зрив усього виборчого процесу».

На думку В.БАЛИ, після президентських виборів 2004 року «суспільство готове повірити у будь-які махінації з боку штабів кандидатів».

«У свідомості українців міцно засіла теза про те, що політики готові до крайніх заходів під час фальсифікації виборів. Це означає, що для організації протестів достатньо буде найменших мотивів, які хоча й не переростуть у таке масове явище, як Майдан, проте дозволять поставити під сумнів легітимність обраного Президента», - зазначив В.БАЛА.