Литвин розказав, як розсварилися фракції БЮТ та ПР у Верховній Раді

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що доцільно було б позачергові засідання парламенту проводити і 13, і 14 січня.

Про це він сказав на прес-конференції, коментуючи ініціативи фракції БЮТ та Партії регіонів щодо проведення позачергових засідань парламенту.

Він зазначив: «нехай працюють». При цьому В.ЛИТВИН повідомив, що в питанні проведення позачергових засідань сьогодні вже «задіяні технології». Він додав, що як тільки прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступила з ініціативою про проведення 13 січня позачергового засідання, то фракцію БЮТ «випередили регіонали».

В.ЛИТВИН зазначив, що в 11.25 (йдеться про 11 січня – УНІАН) фракцією Партії регіонів було подано заявку про проведення 13 січня позачергового засідання парламенту України, на якому пропонується розгляд 60 питань, а фракція БЮТ подала заявку на проведення такого засідання лише о 16.30.

В той же час голова ВР повідомив, що сьогодні надійшов ще один документ, яким фракція БЮТ ініціює проведення позачергового засідання парламенту України 14 січня. В той же час В.ЛИТВИН наголосив, що попередня заявка фракції БЮТ щодо проведення засідання 13 січня не відкликана. В.ЛИТВИН зазначив, що звернувся до юристів з приводу підготовки роз’яснення з даного питання.

Відтак В.ЛИТВИН вважає, що необхідно було б провести засідання і 13, і 14 січня. При цьому він наголосив, що відповідальність «за недолугість» змін до закону про вибори Президента України «лежить на фракціях БЮТ і Партії регіонів».

За його словами, при ухваленні змін до закону пропонувалося, щоб люди могли голосувати вдома в день виборів, подавши відповідну заяву та пред’явивши довідку з поясненням, чому людина не може з’явитися на виборчі дільниці.

Він зазначив, що «тепер, коли вони розсварилися, то діють за принципом: обпікшись на гарячому молоці - дмухають на холодну воду».

В.ЛИТВИН зазначив, що навіть якщо б на позачергових засіданнях і були ухвалені зміни до закону про вибори Президента України, то виникає питання, чи такий закон буде підписаний Президентом України. В.ЛИТВИН зазначає, що вже сьогодні готуються матеріали для судових розглядів щодо порушень на виборах Президента України.