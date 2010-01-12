Заступник голови ВАСУ закрився від журналістів у кабінеті?

Голова Вищого адміністративного суду О.ПАСЕНЮК, спростовуючи інформацію про втрачену печатку установи, продемонстрував її журналістам і зробив віддтиск печатки на папері.

«Такі повідомлення, які зроблені невідомими особами, хоча підпис тут в.о. голови суду Миколи СІРОША, це зроблено для того, щоб дестабілізувати роботу ВАСУ під час розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом», - сказав О.ПАСЕНЮК.

Він повідомив, що якщо буде виготовлена нова гербова печатка суду, вона буде фальшивою. О.ПАСЕНЮК заявив, що у такому разі подасть звернення до Генеральної прокуратури України з проханням порушити кримінальну справу.

На уточнююче запитання журналістів О.ПАСЕНЮК повідомив, що гербова печатка ВАСУ не використовується для підтвердження судових рішень, а ставиться лише на фінансово-господарських документах.

Також О.ПАСЕНЮК повідомив, що він звернувся до МВС з проханням простежити, щоб не була виготовлена нова печатка, у зв’язку з тим, що один із підрозділів МВС виготовляє такі печатки.

Крім того, журналісти намагалися поспілкуватися з першим заступником голови ВАСУ М.СІРОШЕМ, проте двері його кабінету протягом 30 хвилин були зачинені, хоча співробітники суду запевнили, що М.СІРОШ перебуває у цьому кабінеті.

Як повідомили деякі ЗМІ, згідно з оголошенням у газеті "Урядовий кур`єр", М.СІРОШ заявив, що гербова печатка ВАСУ була втрачена. Відповідно до оголошення в газеті, печатка визнається недійсною.

Довідка УНІАН. Процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

22 грудня Конституційний Суд України ухвалив рішення про офіційне тлумачення положень Закону "Про судовий устрій України" (справа про призначення суддів на адміністративні посади), в якому визначено, що Рада суддів України не уповноважена призначати суддів на адміністративні посади, а може лише давати рекомендації.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

30 грудня О.ПАСЕНЮК звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням втрутитися у конфлікт довкола посади голови ВАСУ.

ВАСУ є головним судом при оскарженні справ, пов’язаних з виборами.