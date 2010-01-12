Супрун: в Україну під вибори завезли більше мільйона ручок зі спецчорнилом

Представники кандидатів на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Віктора ЮЩЕНКА у Центральній виборчій комісії створили умови для фальсифікації виборів Президента.

Про це заявила кандидат на пост Президента України Людмила СУПРУН сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

На думку лідера Народно-демократичної партії, ЦВК, дозволивши своїм рішенням голосувати виборцям на дому без надання додаткових документів, що підтверджують неможливість прибути на дільницю, відкрили двері для масштабних фальсифікацій волевиявлення громадян.

«Представники політичних партій у Центральній виборчій комісії, які затверджують рішення, що точно будуть спрямовані на фальсифікацію, повинні нести за це відповідальність, - підкреслила Л.СУПРУН. – А це представники політичної сили, яка підтримує В.ЮЩЕНКА та політичної сили, яка підтримує В.ЯНУКОВИЧА. Саме вони затвердили такі технології, коли кожен може голосувати «на дому» без повідомлення та довідки про інвалідність чи хворобу».

Крім цього кандидат у президенти звернула увагу на неточності у реєстрі виборців, чим, на її думку, спробують скористатися фальсифікатори виборів.

Також Л.СУПРУН повідомила, що в Україну завезено більше мільйона спеціальних ручок-невидимок - із чорнилом, яке зникає через певний час, які будуть розміщенні у кабінках для голосування.

«Коли люди ставитимуть «плюсик» чи «пташку» навпроти свого кандидата, то через 20 хвилин такий надпис просто зникає. Бюлетень, на якому нічого немає, вважається недійсним», - зазначила Л.СУПРУН.

«Оскільки у нас в різних регіонах абсолютно різна підтримка, то це може призвести до того, що ці ручки, наприклад, потрапляючи на Західну Україну, можуть зробити свою справу, і ті кандидати, які користуються підтримкою на Заході України, втратять голоси виборців», - вважає лідер НДП.

Для того, щоб зменшити можливість для фальсифікації виборів Л.СУПРУН підготувала судові позови, а всіх громадян України закликає прийти на виборчі дільниці, щоб не дати можливості фальсифікаторам використати порожні бюлетені.