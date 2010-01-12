Янукович готовий підтримати ініціативу Медведєва-Саркозі

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на посту Президента України реалізовуватиме зовнішню політику, спрямовану на підтримку та участь України у реалізації ініціатив Російської Федерації про створення нової європейської архітектури безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Дніпродзержинську Дніпропетровської області, відповідаючи на запитання іноземних журналістів, які супроводжують кандидата у президенти у поїздці в цей регіон.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що Україна з першого дня незалежності не входила у жодні воєнно-політичні блоки і на сьогодні зберігає нейтральний статус.

«Але ми готові підтримати ініціативу Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, підтриману Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, і взяти участь у розгляді концепції нової системи європейської безпеки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що Україна завжди співпрацювала з НАТО і належним чином у повному обсязі виконувала відповідні програми і завдання.

«Ми вважаємо, що такого рівня співробітництва сьогодні достатньо, і саме такий рівень співпраці сьогодні підтримає український народ», - заявив кандидат у президенти, наголосивши, що зараз про вступ до Альянсу не йдеться і що очолювана ним політична сила виступає за невходження України у жодний воєнно-політичний блок.

Говорячи про перспективи України вступу в Європейський Союз, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що такий вектор зовнішньої політики реалізовується. «Але за останні 5 років нинішня помаранчева влада не виконала нічого з програм і зобов’язань, які є з ЄС. Тому ми не наблизилися до ідеї євроінтеграції, а, скоріше за все, віддалилися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що перед ним як перед Президентом постануть завдання нарешті розпочати реформи і виконувати зобов’язання, які Україна взяла на себе перед Євросоюзом. «Я дуже добре розумію, що багато чого залежить від самої України, а не від ЄС», - зазначив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, для успішного просування в Євросоюз Україні необхідно підняти рівень економіки, життя людей, соціальні і технічні стандарти, гармонізувати законодавство тощо.

Крім того, на переконання В.ЯНУКОВИЧА, відносини з Росією повинні бути природніми, такими, які є між українським і російським народами. «Вони повинні бути дуже прагматичними і стратегічними», - зазначив він.

Стосовно США В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що відносини з цією державою також повинні мати стратегічний характер, виходячи із розуміння ваги і впливу, що мають Сполучені Штати у світовій політиці і економіці.