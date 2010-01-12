Регіонали заявляють про використання штабом БЮТ адмінресурсу

Штаб БЮТ у Сумській області під час президентської виборчої кампанії масово використовує адміністративний ресурс і готує фальсифікації в день голосування.

Про це в Сумах під час презентації проекту «За чесні вибори» в обласному прес-клубі заявив голова Сумської обласної організації Партії регіонів Юрій ЧМИРЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації Партії регіонів, Ю.ЧМИРЬ обнародував документи, що свідчать про масове використання адмінресурсу представниками БЮТ.

«Листування Сумського штабу БЮТ свідчить про цинічне використання адмінресурсу і підготовку фальсифікації виборів. Листи, розпорядження, підписані керівником Сумського штабу БЮТ Володимиром ПОЛОХАЛОМ, зобов`язують його підлеглих фактично контролювати роботу державних органів «щодо сприяння подачі громадянами заяв на безплатне оформлення і видачу державних актів на землю». Чи можна вірити кандидатові, який вимагає від однопартійців порушення закону? Тому не дивно, що рядові працівники штабів БЮТ інформують нас про таке беззаконня», - заявив Ю.ЧМИРЬ.

Також він повідомив, що обласний штаб кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО проводить так звані «мобілізаційні бесіди», які, по суті, є підкупом виборців, у рамках проекту під назвою «Коло однодумців».

«Усе це відбувається тому, що Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО не має шансів перемогти в чесних виборах. Вона їх просто боїться. Члени окружкомів і дільничних комісій від БЮТ саботують виборчий процес на Сумщині, через відсутність грошей деякі комісії працюють без печатки і штампів, немає зв`язку, оргтехніки. Думаю, все це не випадково. Партія регіонів стоятиме на варті чесного виборчого процесу. Ми обіцяємо поставити телекамеру біля кожного члена виборчкому, якого сумчани запідозрять у спробі накрутити фальшиві голоси ТИМОШЕНКО», - сказав Ю.ЧМИРЬ.