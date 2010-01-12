Яценюк підозрює, що Тимошенко хотіла віддати все «народові» з БЮТ

Кандидат у президенти України, лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК на посту Президента захищатиме право власності в Україні, але при цьому відокремить бізнес від політики.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі політика, А.ЯЦЕНЮК сказав в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що не буде проводити націоналізацію. «Я нічого ні в кого не збираюся відбирати. Це ТИМОШЕНКО в 2005 році оголосила список підприємств, що будуть націоналізовані. Начебто б гарна ідея – віддати все народові, тільки чомусь весь цей «народ» мав бути з Блоку Юлії Тимошенко», - сказав політик.

Він заявив, що його завдання полягає в тому, аби кожен, хто має власність, був захищений державою. «Якщо ви власник заводу, я вам дам кредит. Я як президент об`їду весь світ для того, щоб одержати ринок для цього підприємства, щоб домогтися вигідного контракту. Я дам податкові пільги, можливість розвиватися. Тільки в мене є одна вимога: ви зобов`язані на цьому підприємстві працювати. Для мене найголовніше завдання – створення робочих місць. Якщо ви власник, створюйте робочі місця, виробляйте, платіть податки, утримуйте соціальну інфраструктуру. Якщо ви цього не робите, держава тоді «займеться» вашим бізнесом», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

“Що стосується «людей з великими грошима» в політиці, - зазначив лідер «Фронту змін», - є одна умова: «Якщо великий бізнес продовжуватиме робити те, що він зараз робить: скуповувати членів парламенту, корумпувати уряд, отримувати своїх суддів, прокурорів і міліціонерів, - ці люди матимуть розмову тільки з однією людиною, Генеральним прокурором. Мій принцип: я не займаюся бізнесом, вони не займаються політикою».