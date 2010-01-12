Регіонали презентують call-центр для оперативного реагування на порушення прав виборців

Завтра, 13 січня, о 12.00 у рамках проекту правового моніторингу передвиборної кампанії „За чисті вибори” розпочнеться чергова прес-конференція „Фальсифікаціям – ні!” з презентацією call-центру для оперативного реагування на порушення прав виборців. У прес-конференції беруть участь народні депутати Олена Бондаренко, Юрій Мірошниченко, а також голова Союзу молоді регіонів України Андрій Пінчук ("Зоряний", вул. Московська, 31/33). Потрібна акредитація. Телефони: 050 335 42 88, 093 160 21 09, 181109@ukr.net.

О 15.00 в рамках проекту правового моніторингу передвиборної кампанії “За чисті вибори” відбудеться презентація call-центру для оперативного реагування на порушення прав виборців (вул..Полковника Шутова, 9-а, 2-й поверх, офіс 209, заїзд авто з проспекту Перемоги).