Янукович: Україна вже ніколи не буде помаранчевою

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що після нинішніх президентських виборів Україна вже ніколи не буде «помаранчевою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

«Україна вже ніколи не буде помаранчевою. Україна ніколи не буде такою ненадійною, якою вона була останні п’ять років, як у внутрішній, так і у зовнішній політиці», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, якою він бачить державу після нинішніх виборів Президента.

Кандидат на пост глави держави висловив упевненість, що Україна буде сильною і надійною, передбачуваним та ефективним партнером.

«Я скажу людям правду і приберу із влади брехню, якою останні п’ять років годували український народ», - заявив він.

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, він наведе у країні порядок, закони будуть працювати і всі перед ними будуть рівними, а права людей захищатимуться належним чином.

«І, звичайно, нам необхідно підняти рівень економіки і на основі цього покращити життя людей», - наголосив кандидат у президенти, додавши, що це все відбуватиметься одночасно із підняттям міжнародного авторитету і престижу України.