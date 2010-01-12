Янукович вважає, що Тимошенко дарма намагається копіювати стиль Путіна

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО даремно намагається копіювати стиль «сильної руки» голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі Дніпропетровського телебачення, відповідаючи на запитання стосовно заяв деяких українських політиків про необхідність запровадження в Україні політики «сильної руки» і в певному контексті диктатури.

“Юлія Володимирівна почала копіювати прем’єр-міністра Росії ПУТІНА Володимира Володимировича, і вона думає, що це їй щось дасть”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він наголосив, що ситуації в Україні і Росії не можна порівнювати.

«Це не можливо порівняти. Чому? Тому, що в Росії працює державна машина, а в Україні вона зруйнована», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Політик пояснив, що в Україні немає системи державного управління, яка створена в РФ, тому що «Президент ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр ТИМОШЕНКО п’ять років розігрують безкоштовну виставу, як для України, так і для всього світу.

«Вони з’ясовують між собою в оригінальній формі відносини. А через це страждають 46 млн. українців, і партнери по всьому світу, які спостерігають і гадають, коли це все закінчиться», - сказав кандидат на пост Президента.