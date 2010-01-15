Івано-Франківський міський суд 16 і 17 січня працює до 24.00

Івано-Франківській міський суд 16 та 17 січня працюватиме до опівночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила суддя цього суду Ліля ПЕРЕГИНЕЦЬ.

Водночас вона зазначила, що Івано-Франківському міському суду як місцевому адміністративному суду підсудні всього п’ять можливих категорій судових справ, найголовнішою з яких можуть стати справи щодо уточнення списків виборців. Основним же органом, який вирішуватиме найважливіші справи під час виборів, є окружний адміністративний суд.

«Ми просимо не прагнути використовувати суди в якості інструменту для вирішення своїх політичних цілей під час виборчої кампанії», - йдеться у повідомленні суду.

На прес-конференції Л.ПЕРЕГИНЕЦЬ наголосили, що звертатись до суду щодо оскарження дій, рішень чи бездіяльності виборчих комісій чи членів цих комісій, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, підприємств, установ, організацій та їхніх посадових осіб можна за 5 днів з дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, але не пізніше 24 години дня, що передує дню голосуванню, тобто до 23.59 16 січня.

В процесі налагодження роботи суду напередодні голосування забезпечено чергування суддів.

Довідка УНІАН. Протягом двох останніх днів в Івано-Франківському суді розглянуто 18 справ щодо реєстру виборців. Зокрема, 17 – з причини відсутності у реєстрі і одна – через помилку у прізвищі.