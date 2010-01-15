Ющенко порадив українцям за потреби йти мітингувати на Європейську площу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що деякі політичні сили намагатимуться дестабілізувати ситуацію в Україні, і тому підтримує судову заборону на проведення масових акцій одразу після дня президентських виборів.

Про це він сказав в ефірі “5 каналу” у четвер ввечері під час участі у спеціальному проекті «Формула демократії» у рамках ток-шоу «Я так думаю з Анною Безулик».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що зробить усе від нього залежне, аби не допустити дестабілізації в країні. «Те, що знаходиться в моїй компетенції, то я по іншому не мрію і не допущу якоїсь дестабілізації або протистояння», - запевнив він.

Президент вважає, що деякі політичні сили визнають результат виборів лише у разі власної перемоги. «Якщо буде не їхня перемога, вони задіють самі серйозні протистояння, у тому числі, я не виключаю, і суспільних конфліктів», - зауважив глава держави.

Коментуючи рішення суду щодо заборони Партії регіонів влаштовувати акції протесту на центральних майданах столиці, В.ЮЩЕНКО зауважив, що розуміє, чим було викликано таке рішення: «Формально, я його підтримую, я його розумію». Він підкреслив, що, читаючи президентську пошту, розуміє, чому було ухвалено таке рішення: «Розумію, з міркувань того, що я читаю в президентській пошті: як кимось закуплені санаторії під Києвом, найняті десятки автобусів наперед».

«Очевидно, це готується не для святкування перемоги, це готується під політику - від невизнання виборів до “моя перемога”. Звезти всю країну на Майдан, хай буде вже платний, і таким чином добитися свого», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що мета такого політика - абсолютна влада. «Бо тільки абсолютна влада захистить», - додав він.

Президент закликав демократичним шляхом вирішувати будь-які проблеми, пов’язані з проведенням чесних і законних виборів. Зокрема, В.ЮЩЕНКО порадив громадянам за потреби йти мітингувати на Європейську площу.