Навпроти прізвища Гриценка у бюлетенях ставлять відмітку «вибув»

На трьох виборчих дільницях у Ромнах (Сумська обл.) виявлено 3,5 тис. виборчих бюлетенів із проштампованою відміткою “вибув” навпроти прізвища кандидата на пост Президента України Анатолія ГРИЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКАз посиланням на його представника у Центральній виборчій комісії Дениса БУГАЯ, проштамповані бюлетені були виявлені довіреними особами кандидата у президенти у Сумській області близько 1-ї години ночі на дільницях №175, 199 та 200 у 163 територіальному виборчому окрузі.

Коментуючи цей факт, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що йдеться про відкрито злочинні дії.

“Це перший, але, думаю, не останній сигнал, який свідчить про готовність задіяти незаконні засоби, щоб зменшити отриманий мною результат на президентських виборах. Причина одна – страх. Ті, хто вважає себе “рейтинговим”, зрозуміли, що люди підтримують мене, мою програму, позицію, і це їх злякало. Вони бояться нашої політичної сили, але зупинити її їм не вдасться. Всі порушення закону ми будемо фіксувати і оперативно реагувати”, - підкреслив він.

Кандидат у президенти попередив тих, хто вдається до незаконних дій або кого змушують це робити, що за порушення закону їм доведеться відповісти.

“У Сумській області навмисно створюється ситуація, коли виборець не зможе проголосувати за ГРИЦЕНКА. Мабуть, когось дуже лякає стрімкий ріст його рейтингу”, - наголосив він.

За словами Д.БУГАЯ, сьогодні триває перевірка інформації по інших дільницях у Сумах. “Ми впевнені, що подібні дії відбуваються і на інших виборчих дільницях”, - сказав він.

Представник А.ГРИЦЕНКА у ЦВК також зазначив, що вже готуються звернення до Генеральної прокуратури, СБУ та міліції з вимогою втрутитися і не допустити зриву голосування за кандидата на пост глави держави А.ГРИЦЕНКА.