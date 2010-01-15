Знімайте вибори і шліть фото в УНІАН

Фотосервіс УНІАН вітає громадян України з початком президентських виборів і запрошує до співробітництва. Всі бажаючі можуть надіслати свої фото, зроблені під час виборів, на електронну адресу photo#unian.net .

Кращі з них будуть виставлені на фотосайті УНІАН та у вітринах нашого інформаційного агентства. Ми впевнені, що незаангажований погляд на події та враження від них звичайних людей найглибше віддзеркалюють глибинні проблеми життя країни. Знімайте та надсилайте те, що щиро зацікавило, вразило, розгнівало, засмутило або насмішило Вас. Ваш погляд та Ви самі є надзвичайно цікавими для нас!

Наша електронна адреса: photo#unian.net

Розмір файла: від 2100 pix та більше за максимальною стороною. Фото повинні надходити у форматі JPG, розмір файлу у JPG - не більш ніж 2 Мегабайти.

Супровідний текст: хто (або що) зображений на фото, де та коли його було відзнято, короткий опис події (2–4 речення), Ваші ім’я та прізвище (або псевдонім – за бажанням). Бажано, щоб текст був "доеттачений" до Вашого повідомлення разом із фото.

Контакти для зворотнього зв’язку (за бажанням)

З повагою та надією на співпрацю,