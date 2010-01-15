Ющенко каже, що наступного після Тимошенко прем'єра чекає Голгофа

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зізнався, що йому не подобається політика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації своєї книги вибраних промов «До нації».

«Я хотів би почати свій виступ з того, що я не політик, я фінансист», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він зауважив, що під час перебування на посаді голови Нацонального банку України намагався бути якнайдалі від політики, але водночас він не міг не підтримувати національний рух в Україні.

Говорячи про своє прем’єрство, В.ЮЩЕНКО зауважив, що він, можливо, був першим і єдиним прем’єр-міністром, у якого не було своєї партії, газети, біржі, шахти тощо. «Але я був таким – біла ворона в українській політиці», - сказав він. Пригадуючи ті часи і важкий стан української економіки, В.ЮЩЕНКО зауважив, що йшов на цю посаду як на Голгофу. «Це Голгофа, і це, до речі, те, що буде з наступним прем’єром, який прийде після ТИМОШЕНКО та отримає розбиту країну», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, нового прем’єра мають підтримувати всі 47 млн. українців. «Це той повинен бути прем’єр, який має почистити Авгієві стайні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що після прем’єрства його «привели в політику». Він ще раз наголосив, що не є політиком, а хоче бути державником.

«Я не люблю політики, але потрібно розуміти, що без політики не можна збудувати націю», - сказав він, зауваживши, що після приходу в політику можна отримати «біль і хамство», і не лише по відношенню до політика, але й до його родини.

«І ми, політики, повинні брати на себе виклики від дуже часто нечесних людей, які часто сприймають політику як «кормушку», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що сьогодні політика дуже часто приваблює корупціонерів і криміналітет.

«І ти повинен йти у це багно тільки з однією мрією – не від того, що мені там легше і ти там купаєшся, а від того, що перед тобою твоя місія», - сказав В.ЮЩЕНКО, вкотре підкресливши, що його пріоритетами є демократія і свобода, єднання української нації, єдина помісна церква та євроатлантична інтеграція.