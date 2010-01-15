«Урядовий кур’єр» спростував інформацію про втрату печатки ВАСУ

В офіційному друкованому виданні «Урядовий кур’єр» №7 (4158) від 15 січня 2010 р. опубліковано повідомлення про наявність гербової печатки Вищого адміністративного суду України та відсутність необхідності визнання її недійсною.

Відповідне звернення до редакції газети зробив голова ВАСУ Олександр ПАСЕНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі Вищого адмінсуду.

Наводимо повний текст повідомлення:

«12 січня 2010 року в газеті "Урядовий кур`єр" №4 (4155) розміщено оголошення такого змісту:

"Повідомляємо про втрату гербової печатки Вищого адміністративного суду України і визнання її недійсною". Указане оголошення підписане М. В. СІРОШЕМ, посаду якого вказано в газеті як "виконувач обов`язків голови Вищого адміністративного суду України".

Повідомляю, що печатка Вищого адміністративного суду України не втрачена, знаходиться на зберіганні керівника установи та перебуває у постійному використанні суду у звичному режимі.

Необхідність визнання її недійсною відсутня.

Голова суду O.ПАСЕНЮК».

Як повідомляв УНІАН, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня 2009 року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

Між тим, 24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови ВАСУ на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

14 січня 2010 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала легітимним в. о. голови ВАСУ М.СІРОША. Також, за його словами, Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалила рішення не приймати від О.ПАСЕНЮКА жодних матеріалів за його підписом.

Раніше М.СІРОШ заявив, що гербова печатка ВАСУ втрачена. Він розмістив в “Урядовому кур’єрі” відповідне оголошення, згідно з яким печатка визнається недійсною.

У свою чергу О.ПАСЕНЮК 12 січня заявив, що гербова печатка ВАСУ ціла і знаходиться в нього.

14 січня голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО на прес-конференції повідомив, що перший заступник голови Вищого адміністративного суду України М.СІРОШ отримав нову печатку суду.