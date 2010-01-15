Львівська міліція лякає виборців масою ручок з «секретом»

Львівські правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що на виборчих дільницях області у кабінки для голосування будуть масово підкладатися ручки з чорнилом, яке через певний час зникає.

Про це повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

«Є такі оперативні дані, що в день голосування можливий масовий запуск таких ручок з чорнилом-«невидимкою», коли в кабінках будуть забирати звичайні кулькові ручки, натомість підкладаючи «спеціальні». Зараз ми ці дані відпрацьовуємо, перевіряємо», - наголосив Д.ХАРЧУК.

З боку яких політичних сил може плануватися «операція з підміни ручок», він не уточнив.

Також речник обласного управління міліції повідомив, що правоохоронці вже отримали оперативну інформацію про те, що голоси виборців Львівщини у день виборів намагатимуться купувати штаби кандидатів у Президенти України.

«За отриманими оперативними даними, наразі фігурують суми від 100 до 300 гривень за голос. З працівниками міліції, які охоронятимуть виборчі дільниці, проводяться інструктажі щодо реагування на підкуп виборців біля виборчих дільниць», - поінформував Д.ХАРЧУК.

Він також повідомив, що зараз працівники органів внутрішніх справ проводять перевірку списків осіб, які виявили бажання голосувати вдома за станом здоров‘я.

«Перевірка проводиться з метою недопущення фальсифікації заяв, які можуть бути написані сторонньою особою навіть без відома заявника», - зазначив Д.ХАРЧУК.

За його словами, станом на сьогоднішній день працівниками міліції жодного порушення, пов‘язаного з виборчим процесом, у Львівській області не зареєстровано.