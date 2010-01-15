Ющенко розказав Тимошенко про проблеми з зарплатами та пенсіями

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у зв’язку з ситуацією, що склалася із дотриманням прав людини на одержання заробітної плати та пенсії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

“До мене звертаються громадяни та громадські організації щодо недотримання органами Пенсійного фонду України графіка виплати пенсій та виникнення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ, яка, за даними регіонів, становить уже майже 1 млрд. грн.”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, особливу стурбованість викликають ризики поглиблення таких негативних тенденцій через існуючі загрози розбалансування системи державних фінансів, що виникли внаслідок неефективної політики уряду.

“Країна розпочала новий рік без головного фінансового кошторису, оскільки уряд ініціював нереалістичний та побудований на нечинній законодавчій базі проект державного бюджету України на 2010 рік.

На Єдиному казначейському рахунку практично відсутні кошти, незважаючи на спроби покрити цю нестачу за рахунок місцевих фінансів та підприємств”, - констатував Президент.

Так, за його словами, на кінець минулого року непроведеними залишилися 1,1 млрд. грн. платежів місцевих бюджетів, а належні їм 8,4 млрд. грн., що обліковувалися на кінець року, витрачені урядом.

Крім того, підкреслив В.ЮЩЕНКО, станом на 1 січня 2010 року держава залишилась винною підприємствам 21,8 млрд. грн. невідшкодованого з бюджету податку на додану вартість. Приріст невідшкодованих сум податку лише за грудень 2009 року становить 2,5 млрд. грн. Наповнення бюджету забезпечувалося і шляхом стягнення податків наперед - переплати з податків і зборів досягли 12,7 млрд. грн., стверджує глава держави.

Водночас, наголосив В.ЮЩЕНКО, невиконання взятих на себе Кабінетом міністрів зобов`язань перед Міжнародним валютним фондом призвело до втрати можливості отримання оперативної підтримки МВФ.

З огляду на зазначене Президент просить прем’єра невідкладно вжити заходів для забезпечення дотримання прав громадян на одержання належних їм зарплат та пенсій.