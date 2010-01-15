Богословська закликає ЦВК не реєструвати спостерігачів від Грузії

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА закликає Центральну виборчу комісію не порушувати Закон «Про вибори Президента України» і не реєструвати спостерігачів від Грузії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі І.БОГОСЛОВСЬКОЇ.

За словами політика, у ЦВК підготовлено проект постанови про реєстрацію офіційних спостерігачів від Грузії. Згідно з документом, пропонується зареєструвати 2 тис. 133 особи, тоді як загальна кількість офіційних спостерігачів від іноземних держав становить 276 осіб. Наприклад, від США зареєстровано 73 спостерігачі, від Росії - 39.

«Відповідь на запитання, чому Грузія направляє так багато спостерігачів, можна знайти в телефонній розмові М.СААКАШВІЛІ з Ю.ТИМОШЕНКО, в якій український прем`єр-міністр говорить, що потрібно «об`єднати всі зусилля, щоб не пропустити цю групу», а М.СААКАШВІЛІ запевняє, що в Україну приїхали найбільш «перевірені та боєздатні». Це не можна розцінювати інакше, як змову ТИМОШЕНКО із СААКАШВІЛІ про втручання іноземної держави у внутрішні справи України», - підкреслює І.БОГОСЛОВСЬКА.

У зв`язку з цим кандидат на пост Президента України направила звернення до Генеральної прокуратури та СБУ з вимогою порушити кримінальну справу за фактом замаху на основи національної безпеки і просить негайно провести експертизу аудіоплівок, на яких записана розмова М.СААКАШВІЛІ та Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, у розпорядження РІА “Новости” потрапив аудіозапис телефонної розмови, в ході якої жіночий голос, схожий на голос Ю.ТИМОШЕНКО, обіцяє чоловіку, голос якого схожий на голос М.СААКАШВІЛІ, усіляко сприяти у наданні офіційного статусу грузинським спостерігачам.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ЦВК щодо нерозгляду звернення Грузії про реєстрацію офіційних спостерігачів від цієї країни, і зобов`язав ЦВК на найближчому засіданні розглянути це питання.