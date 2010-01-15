ГПУ опротестувала постанову Кабміну щодо розміру пенсій у січні

Генеральна прокуратура України внесла протест на постанову Кабінету міністрів, якою встановлюється, що з 1 січня 2010 року до проведення чергового перерахунку виплата пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державної соціальної допомоги, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, здійснюється у сумах, які були фактично виплачені у грудні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури, підкресливши, що постанова Кабінету міністрів від 23 грудня 2009 № 1375 є “незаконною та підлягає скасуванню”.

В Генпрокуратурі пояснють, що відповідно до ч. 3 ст. 46 Конституції України, пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Крім того, відповідно до ст. 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків - 25, а в жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Згідно з ч. 3 ст.42 цього ж закону, у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, визначений відповідно до ст. 28 цього закону. Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

Статтею 1 Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, з 1 січня поточного року збільшено з 573 грн. до 695 грн., що при прийнятті вказаної постанови не враховано.