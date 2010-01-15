Необхідні дострокові вибори мера Києва та міської ради

Кандидат на пост Президента України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН впевнений у необхідності дострокових виборів мера Києва та Київської міської ради.

Про це він сказав в інтерв’ю “5-му каналу”.

За словами В.ЛИТВИНА, рішення про проведення таких виборів 30 травня 2010 року має підтримати Верховна Рада України. Він підкреслив, що це рішення необхідно ухвалювати якнайскоріше, бо “завтра буде пізно, оскільки докрадуть те, що залишилося в Києві”.

В.ЛИТВИН вважає, що Верховна Рада підтримає його ініціативу щодо дочасних виборів Київської міської влади. За його словами, “той, хто не буде підтримувати, діє за принципом - підвішена міська влада набагато краща для того, щоб вирішувати свої і корпоративні питання”.

“Але ж це злочин перед людьми”, - підкреслив він. В.ЛИТВИН вважає, що кияни підтримують необхідність проведення дочасних виборів у столиці, оскільки “чаша терпіння вже переповнюється”.