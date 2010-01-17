У БЮТ не задоволені, що ЦВК нехтує законом

У БЮТ не задоволені, що більшість складу Центральної виборчої комісії нехтує чинним законодавством та рішеннями судів щодо виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив керівник виборчого штабу БЮТ, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Він нагадав, що сьогодні вночі Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, які врегульовують питання внесення змін до списків виборців і голосування вдома.

Водночас, за словами О.ТУРЧИНОВА, ЦВК ігнорує ці рішення, мотивуючи це тим, що до них не надходили відповідні документи.

«Зрозуміло, що спостерігачів і прозорості виборів бояться ті, хто хочуть проводити фальсифікації, і саме тому представники «регіоналів» все зробили для того, щоб зірвати надання підтвердження міжнародним спостерігачам щодо їхнього статусу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, досі немає інформації, що Центральна виборча комісія направила окружним виборчим комісіям телеграми, у яких повідомила б про відповідні рішення судів. У зв’язку з цим, за словами О.ТУРЧИНОВА, у ряді областей України, зокрема, на сході, спостерігається активне включення виборців до списків без рішень суду і продовжуються голосування вдома виборців, які не мають документального підтвердження, що вони не в змозі самостійно дістатися до виборчих дільниць.

«Я переконаний, що більшість членів ЦВК, яка контролюється «регіоналами», все зробила для того, щоб це рішення не дійшло ні в окружні комісії, ні в дільничні комісії», - сказав він.

При цьому О.ТУРЧИНОВ зауважив, що якщо такі телеграми і будуть надіслані найближчим часом, то поки вони дійдуть до адресатів, це вже не матиме результату, оскільки голосування вже завершиться.

«Ми повинні зробити висновки, і головне наше завдання – не допустити фальшувань у другому турі», - сказав він.