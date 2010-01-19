Березовський: українців чекає вибір між дуже поганим і дуже поганим

15:02, 19 січня 2010
Політика
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Олігарх думає, що виграє Тимошенко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО буде більш демократичним Президентом України, ніж лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Таке переконання висловив опальний російський олігарх Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ в інтерв`ю "Левому берегу".

За його словами, результат першого туру президентських виборів в Україні не був несподіваним. «Принаймні, з точки зору першого й другого місця - очікувалося, що Віктор ЯНУКОВИЧ займе перше місце, а Юлія ТИМОШЕНКО - друге. А ось що стосується третього місця, яке зайняв Сергій ТІГІПКО, – мало хто думав, що так відбудеться. Хоча для мене особисто ніякого здивування в цьому не немає, оскільки політики першого рівня – В.ЯНУКОВИЧ, Ю.ТИМОШЕНКО, Віктор ЮЩЕНКО – просто всім набридли, оскільки їхні обіцянки не були виконані...», - сказав Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

За його словами, «що стосується перспективи, то вибір між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Юлією ТИМОШЕНКО - це вибір між дуже поганим і дуже поганим. Проте, мої особисті переваги на боці Ю.ТИМОШЕНКО. Думаю, що зрештою вона й стане Президентом. Але грань, як це було і в 2004 році, дуже тонка, я не можу виключити третього туру: мені здається, в другому турі різниця між кандидатами буде дуже невеликою, й можливе жорстке протистояння зразка 2004 року».

На думку Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, «На Україну попереду очікують важкі випробування, і, як наслідок, світу дуже складно буде будувати стратегічні відносини з Україною. Юлія Володимирівна зобов`язана буде спиратись на думку народу. А ось ЯНУКОВИЧ цю думку просто ігноруватиме. І тому невизначеність України є об`єктивним, а не суб`єктивним чинником.  Це результат сьогоднішнього стану суспільства в цілому. Величезна частина українського суспільства консервативна, і ця частина ще не зробила остаточний вибір на користь свободи”. При цьому опальний російський олігарх переконаний, що Ю.ТИМОШЕНКО буде більш демократичним Президентом, ніж В.ЯНУКОВИЧ.

 

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