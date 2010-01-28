Тимошенко відбула на південь
Прем`єр планує дати інтерв`ю
Прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Херсонської і Миколаївської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, у Херсонській області Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з представниками закладів освіти і охорони здоров`я і вручить ключі від шкільних автобусів директорам шкіл області.
У Миколаївській області прем`єр-міністр ознайомиться з роботою ТОВ «Сандора» і ВАТ «Миколаївхліб», а також поспілкується з трудовими колективами цих підприємств. Ю.ТИМОШЕНКО також проведе зустріч з адміністративно-господарським активом Миколаївської області.
Під час поїздки прем`єр планує дати інтерв`ю Херсонській і Миколаївській облтелерадіокомпаніям.
Сьогодні пізно увечері Ю.ТИМОШЕНКО має намір повернутися до Києва.