Тимошенко відбула на південь

Прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Херсонської і Миколаївської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, у Херсонській області Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з представниками закладів освіти і охорони здоров`я і вручить ключі від шкільних автобусів директорам шкіл області.

У Миколаївській області прем`єр-міністр ознайомиться з роботою ТОВ «Сандора» і ВАТ «Миколаївхліб», а також поспілкується з трудовими колективами цих підприємств. Ю.ТИМОШЕНКО також проведе зустріч з адміністративно-господарським активом Миколаївської області.

Під час поїздки прем`єр планує дати інтерв`ю Херсонській і Миколаївській облтелерадіокомпаніям.

Сьогодні пізно увечері Ю.ТИМОШЕНКО має намір повернутися до Києва.