Розпочалась позачергова сесія Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 417 народних депутатів.

Позачергова сесія скликана головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ відповідно до частини другої статті 83 Конституції України на вимогу 164 народних депутатів від Партії регіонів та 151 народного депутата від БЮТ.

Порядком денним передбачений розгляд 4 питань. Зокрема, фракція Партії регіонів внесла до порядку денного питання щодо дотримання Конституції і законів України керівництвом Міністерства внутрішніх справ України під час проведення виборів Президента України у 2010 році та проект закону про внесення змін до Закону "Про вибори Президента України" щодо організації роботи виборчих комісій.

У свою чергу, депутати від БЮТ вимагають розгляду проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» щодо недопущення спотворення волевиявлення виборців та проекту постанови ВР «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки законності передачі в оренду Віктору ЯНУКОВИЧУ урядової резиденції «Межигір`я».

У позачерговій сесії беруть участь міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО і перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

У сесійній залі депутати розвісили плакати «Не дамо владі зірвати вибори» і «Захистимо вибір українського народу».